Duomo di Milano, le attività speciali per i bambini

Da domenica 21 giugno a domenica 5 luglio la Veneranda Fabbrica del Duomo organizza una visita speciale per i più piccoli per scoprire le meraviglie della Cattedrale di Milano. “Lungh ‘me la Fabrica del Domm” è un modo di dire tipicamente meneghino per riferirsi a qualcosa di interminabile, proprio come la costruzione e il restauro del Duomo, iniziati nel 1386 e non ancora finiti.

Insieme a delle guide esperte, adulti e bambini si avventureranno fra sei secoli di storia tra giochi e curiosità, in una passeggiata che dalla Cattedrale li condurrà fino alle Terrazze, ai piedi della Madonnina, per ammirare da vicino le alte e solenni guglie che si stagliano verso il cielo e godere di una meravigliosa vista panoramica sulla città fra passato e futuro.

Informazioni pratiche

- Le attività sono rivolte ai bambini dai 5 agli 11 anni.

- Occorre ritirare il biglietto 15 minuti prima dell’inizio della visita presso la biglietteria del Museo del Duomo (Piazza Duomo, 12, Palazzo Reale).

- È obbligatoria la presenza di almeno un adulto accompagnatore per tutta la durata della visita.

- Il biglietto consente l'accesso a tutte le Aree del Complesso Monumentale: Duomo, Area archeologica, Museo, Chiesa di S. Gottardo, Terrazze.

Prenotazioni

E' consigliata la prenotazione sul sito dedicato.