Dusk chorus: l'arte contemporanea sul tema della sostenibilità

L’artista, compositore e ricercatore David Monacchi e THREES presentano il documentario “Dusk Chorus", risultato di registrazioni nella Foresta Amazzonica, in Ecuador.

L’opera di David Monacchi mette in risalto l’ecosistema locale, uno dei più ricchi al mondo per la sua biodiversità sonora. L’audio della proiezione sarà diffuso attraverso un impianto che crea un’esperienza sonora immersiva. La spazialità acustica catturata grazie ai sofisticati microfoni con tecnologia audio 3d immerge lo spettatore in un vivido ambiente naturale, quasi una inedita e irripetibile partitura musicale per strumenti viventi.

Proseguono al Volvo Studio Milano gli appuntamenti di Art Encounters, il nuovo format di eventi dedicati al mondo dell’arte contemporanea, che per questa prima serie si focalizza sul tema della sostenibilità.

Sotto la curatela di Lightbox, la prima edizione si articola in sei mercoledì che coinvolgono professionisti del mondo dell’arte ed il pubblico in performance, interventi sonori, esposizioni, talk.



Gli incontri successivi vedranno la partecipazione di: Armin Linke, Andreco, Giovanni Vetere, Lorenzo Balbi, Andrea Lerda, Angela Vettese, Giusy Pirrotta, Giorgia Severi.

Al termine verrà offerto un cocktail al pubblico partecipante.

Ingresso gratuito, per registrarsi all'evento clicca qui.

Trascorsi 15 minuti dall’inizio della performance non sarà consentito l’ingresso in sala.