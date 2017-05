"E’ di scena il conflitto"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Che cosa ci fanno insieme una candidata al Premio Nobel, un direttore d'orchestra, un attore, una psicologa e una giornalista? Tutti hanno vissuto o vivono un conflitto, nella vita o nella professione. Il 19 maggio lo racconteranno in parole e lo rappresenteranno in performance teatrali e musicali a Milano (Palazzo Castiglioni , corso Venezia 47, ore 9:00) in occasione dell'evento "È di scena il conflitto" promosso da Bridge Partners® . Come affrontarlo, gestirlo e trasformarlo in una risorsa? A rispondere saranno Giovanna Leone, psicologa e professore associato dell'Università Sapienza di Roma, il direttore d'orchestra Stefano Lucarelli, Yolande Mukagasana, scrittrice e autrice del libro "La morte non mi ha voluta", l'attore e formatore Paolo Vergnani nello spettacolo "Sopravvivere al conflitto", moderati dalla giornalista del Sole 24 Ore Rosalba Reggio.La partecipazione all'evento è gratuita (iscrizione obbligatoria).

