E' l'uomo per me

Marina Thovez e Mario Zucca tornano al comico puro con la commedia "È l’uomo per me", un affresco spietato ed esilarante sullo Star System al cineteatro Splendor di Bollate (MI).



La rassegna teatrale VeniTE A TROvarci giunge alla nona edizione e come ogni anno è organizzata dall’ Associazione Culturale G.O.S.T. in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate (MI), con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI) e con il patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate - Assessorato alla Cultura sia il patrocinio e il contributo di Fondazione Cariplo.



Il quinto spettacolo della rassegna sarà "È l’uomo per me", scritto e diretto da Marina Thovez. Con Marina Thovez e Mario Zucca.



È la Vigilia di Natale e in uno studio televisivo si fa un casting per uno spot.

Arriva un’attrice di serie zeta, dalla carriera disastrosa e pronta a tutto per trovare, in un sol colpo, amore e successo.

Questa improbabile chance è il regista, un pubblicitario, conquistatore a getto continuo di donne belle e poco impegnative, un uomo di adamantino egoismo. La donna è convinta: è l’uomo per me! Dopo un provino fallimentare, lo seduce, lo ingabbia nel suo appartamento; complice una memorabile nevicata, che, per una notte, paralizza il traffico e la frenesia della metropoli.



Lo spettacolo sarà in scena giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso il cineteatro Splendor, piazza San Martino 5, Bollate (MI).



Dopo le prime esperienze di teatro amatoriale, Mario Zucca ha studiato recitazione e dizione con Iginio Bonazzi e iniziato parallelamente l’attività di cabarettista con i primi testi e canzoni scritti per lui da Luciano Zaffalon, con cui ancora oggi collabora saltuariamente.



È diventato famoso per aver lanciato il tormentone Vi amo bastardi a Drive In nel 1987.



È stato ospite fisso del Maurizio Costanzo Show dal 1992 al 1995, anno in cui ha anche affiancato Vittorio Gassman sempre all’interno della cornice del Teatro Parioli di Roma.



Parallelamente all’attività teatrale, che l’ha visto lavorare spesso con la cabarettista (nonchè sua moglie) Marina Thovez, Zucca ha svolto una considerevole attività di doppiatore. Ha infatti prestato la sua voce dal timbro ruvido e profondo ai personaggi di Zordon (Power Rangers) e Anastasio Farina, interpretato da Paulo Goulart, nella telenovela Terra nostra 2.



Molto attivo soprattutto in doppiaggi di cartoni animati, nelle serie ispirate al personaggio di Batman ha doppiato Bane nella serie del 1992 e un invecchiato Bruce Wayne in Batman of the Future. Ha doppiato inoltre Al Satan (il Grande Mago Piccolo) e il Dio della Terra in Dragon Ball.



Ha inoltre partecipato ad innumerevoli film tra cui ricordiamo Ex - Amici come prima! (2011), Il principe abusivo (2013) e Si accettano miracoli (2014).



Di seguito riportati i costi

Settore A € 20 (ridotto € 16)

Settore B € 18 (ridotto € 15)

Settore C € 15

Under 18 € 12



Hanno diritto al biglietto ridotto i bambini fino a 10 anni, i soci di G.O.S.T., U.I.L.T., Accademia Vivaldi Istituto Musicale Città di Bollate, Accademia di Arti Sceniche NonSoloDanza, CRAL del Comune di Bollate, possessori della +teca card del circuito bibliotecario CSBNO, soci COOP Lombardia



È ancora possibile prendere l’abbonamento 3 spettacoli che dà diritto a vedere oltre a È l’uomo per me, anche Frank & Stain (giovedì 19 marzo 2020 ore 21.00) - produzione G.O.S.T. - e Parlami d’amore (giovedì 16 aprile 2020 ore 21.00) - con Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti.



Il costo dell’abbonamento è:

- Settore A € 45

- Settore B € 40



Come ogni anno la rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Martino di Bollate e con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso i loro due teatri: il cineteatro "Splendor" ubicato a Bollate (MI) in piazza San Martino nº 5, e l’ "Auditorium Don Bosco", in via C. Battisti 14 - Cascina del Sole, Bollate (MI).



Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica. Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sè i valori fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, opportunità per i giovani, welfare per tutti. Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation. Non un semplice mecenate, ma il motore di idee.



