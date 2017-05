E-levati le scarpe

Togliersi le scarpe per elevarsi, questo è il concetto che muove la performance della Danzatrice Melissa Mattiussi che, ispirata dalle opere di Giulio Crosara in Elevazione, invita il pubblico a levarsi le scarpe per tornare a contatto con la propria fisicità ed il proprio istinto liberato da stress e gabbie sociali. Attraverso un'esperienza guidata nel respiro del movimento che riporta leggerezza, lo spettatore diviene quindi parte integrante dell'opera d'arte in continua mutazione. Levarsi le scarpe per ritrovare lo slancio vitale che ci eleva verso la nostra parte più pura, lucente, gioiosa e divina che fa di ciascuno di noi un gioiello cosmico!