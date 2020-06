E siccome sei molto lontano, più forte ti guarderò: le relazioni al tempo del covid-19

Per il ciclo di incontro “Il mondo dopo. Ripensare nuove geografie umane e sociali”, in diretta streaming della Casa della Psicologia di Milano, lunedi 6 luglio si parlerà di relazioni: qual è la giusta distanza in una relazione? Come vivere l'eventuale ricongiungimento dopo il lockdown e le emozioni che porta con sé?



Il coronavirus ci ha insegnato che, per prenderci cura dell’altro, per proteggerlo e dimostrare quanto teniamo a lui/lei, a volte è necessario stare lontano. Oggi per essere in contatto dobbiamo sopportare alcune barriere (mascherine, pareti di plexiglass, ecc.). Il virtuale, spesso demonizzato, è diventato una risorsa salvavita e il luogo di relazioni autentiche. Se la lontananza può produrre vicinanze insperate, al contrario la vicinanza può generare distanze incolmabili.



La giornalista Natalia Aspesi e la scrittrice Lorenza Pieri ne parlano con Roberto Goisis, psichiatra e psicoanalista. Modera Irene Sarno, membro del Comitato Scientifico della Casa della Psicologia.



L'incontro "E siccome sei molto lontano, più forte ti guarderò", in programma lunedi 6 luglio alle ore 21, è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.opl.it e seguire le indicazioni per accedere allo streaming online.