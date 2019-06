"...E' solo carta" - Opere di ludovico calchi novati - a cura di luca temolo Dall'igna

E’ solo carta

Il primo documento sulla produzione della carta risale all’anno 150 in Cina, ma tracce risalenti al secondo secolo a.C. ne fanno risalire l’invenzione in epoche precedenti. Giunse poi in Europa non prima dell’X secolo, ma presto Fabriano divenne uno dei principali centri di produzione europea.

E proprio con la carta di tradizione Fabriano, Ludovico Calchi Novati ha lavorato negli anni su questo materiale antico, ma di una resa e versatilità ancora insuperati.

E’ un errore infatti considerare i “disegni” meno importanti, anzi, è con questo mezzo espressivo che si può comprendere appieno il valore di un artista. Questo è quanto succede ammirando questa mostra dei lavori di Ludovico Calchi Novati, grande pittore, ma altrettanto immenso “disegnatore”.

Le sue immagini riportano a tempi ancora più antichi, quasi ancestrali nella ricerca di forme primigenie che ci trattengono con lo sguardo e soprattutto con la mente, se non addirittura con l’anima. Campiture di colore nero, decise e piene, che all’inizio ci inquietano trascinandoci in un vorticare verso spazi infiniti nei quali ritrovare poi lentamente ciò che sentiamo essere la nostra origine, il vero essere.

Il colore dominante è il nero, ricercato nel suo senso assoluto di annullamento di qualsiasi colore e qualsiasi riflesso di luce. Per questo Ludovico Calchi Novati utilizza il colore a gesso, che nella sua opacità e pigmentazione assorbe il nostro sguardo al suo interno, trascinandoci in un “buco nero” dal quale riemergere arricchiti di nuove esperienze.

Opere d’arte vere quindi, selezionate in anni di lavoro e alcune per la prima volta esposte al pubblico.

Catalogo in sede