"È tempo di fare rete": dal 25 marzo pet therapy per l'autismo

Sabato 25 marzo al Centro Sociosfera di Segrate, nell'ambito del progetto finanziato da Fondazione Cariplo È tempo di fare rete, verrà avviata l'attività di terapia assistita con gli animali per l'autismo.

Obiettivo dell'iniziativa è favorire l'inclusione sociale di ragazzi con disabilità proponendo attività che consentano lo sviluppo di autonomia, benessere psicofisico e capacità relazionali.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Sociosfera S.c.s., esperta nella gestione di servizi per persone con disabilità, e Tempo per l'infanzia, associazione specializzata nella pet therapy. Per un anno e mezzo l'équipe multiprofessionale di Tempo per l'Infanzia coordinerà 32 sedute sul campo di terapia assistita per gli utenti con disturbi dello spettro autistico di Sociosfera. Quattro coadiutori con i loro cani Gilda, Ruh, Belle e Skin saranno coinvolti negli interventi, usufruendo del costante supporto da parte di uno psicoterapeuta e di un veterinario.