E' tutto da vedere

È TUTTO DA VEDERE



con: Martino Corti e Vanessa Korn

chitarra, loop station e tutto il resto: Luca Nobis

musiche originali: Martino Corti e Luca Nobis

regia: Vanessa Korn

produzione: Cimice

18, 19, 20 ottobre 2019

Venerdì e sabato ore 21:00 – domenica ore 16:00



È tutto da vedere è lo spettacolo che darà il via alla nuova stagione 2019/2020 di fACTORy32, un viaggio delicato e ironico nella vita di una coppia di trentenni che scoprono di essere incinti.

Interpretato dal cantautore e attore Martino Corti e dall’attrice Vanessa Korn, lo spettacolo rievoca voci e ricordi del passato, desideri e paure del futuro. I due protagonisti ripercorrono sul palcoscenico le diverse fasi del loro rapporto: il primo incontro, il primo bacio, tutte le loro prime volte, fino al primo abbraccio in tre, che rappresenta il qui e ora dello spettacolo, e la paura, la bellissima paura, di non sapere cosa accadrà il secondo successivo. Gli ingredienti principali della storia sono: la coppia, la relazione con se stessi e con gli altri e una pancia che cresce e che inchioda i due personaggi al presente, trascinandoli in un vero e proprio caos meraviglioso.

Un ruolo fondamentale è svolto dalla musica grazie anche alla collaborazione con Luca Nobis, (chitarra, loop station e tutto il resto) autore insieme a Corti dei brani originali, scritti appositamente per lo spettacolo.



Per info e prenotazioni: