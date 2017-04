"East Market" torna il 7 maggio in versione "Garage"

Domenica 7 maggio East Market torna in via Ventura con la prima edizione di Garage, un libero mercato di compravedita di auto e moto tra privati; ad affiancarlo la consueta formula cibo, drink e musica, non stop dalle 10 alle 21.

Vi aspettano 6000 mq di auto, moto, abbigliamento e accessori per motociclisti, libri, film e poster a tema. Per rifocillarvi, rilassarvi e divertirvi poi: cocktail, deejay set e un diner con specialità da tutto il mondo.