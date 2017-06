"East Market" torna il 18 giugno con "Summer Edition"

Domenica 18 giugno East Market torna in via Ventura, a Lambrate, con Summer Edition, proponendo mercato, cibo, drink e musica, non stop dalle 10 alle 21.

Ad aspettarvi 6000 mq di abbigliamento vintage, biciclette, mobili, libri, oggetti di seconda mano e rarità. Per rifocillarvi, rilassarvi e divertirvi poi, cocktail, deejay set e un diner con tacos di pollo, sashimi hawaiano, ravioli cinesi e "jerk chicken" jamaicano. Presente anche un Braid Bar dove cambiare look scegliendo le proprie treccine preferite.