"East Market" torna a Lambrate domenica 18 febbraio

Domenica 18 febbriao East Market torna a Lambrate, in via Ventura, con la sua consueta formula: mercato, cibo, drink e musica, non stop dalle 10 alle 21, su 6000 mq.

Oltre ad acquistare abbigliamento vintage, biciclette, mobili, libri, oggetti di seconda mano e rarità, per tutta la giornata sarà possibile sorseggiare cocktail e birra, ascoltare e ballare sul deejay set e fare uno spuntino con tacos di pollo, sashimi hawaiano, ravioli cinesi e "jerk chicken" jamaicano.