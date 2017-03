"East Market" torna domenica 19 marzo

Domenica 19 marzo East Market torna in via Ventura, a Lambrate, proponendo mercato, cibo, drink e musica, non stop dalle 10 alle 21.

Ad aspettarvi 270 espositori con 6000 mq di abbigliamento vintage, biciclette, mobili, libri, oggetti di seconda mano e rarità. Per rifocillarvi, rilassarvi e divertirvi poi cocktail, deejay set a cura di Henry e un diner con tacos di pollo, sashimi hawaiano, ravioli cinesi e "jerk chicken" jamaicano.

Per quest'edizione sono presenti anche i tantissimi giocattoli dell'eccentrico collezionista Matteo Baldini, le porcellane inglesi di Rosanna Ravazzini e i tarocchi e gli oggetti magici del brand Al Bagatto.