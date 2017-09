"East Market" arriva nell'edizione "Garage": il 15 ottobre a Lambrate

East Market torna in via Ventura, a Lambrate, nell'edizione Garage, domenica 15 ottobre, proponendo mercato di moto e auto, cibo, drink e musica, non stop dalle 10 alle 21.

6000 mq di abbigliamento da motocicletta, moto, auto vintage, dischi, poster e film. E ancora, barbiere, cocktail, deejay set e un diner con tacos di pollo, sashimi hawaiano, ravioli cinesi e "jerk chicken" jamaicano.