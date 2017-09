East Market, la nuova edizione torna domenica 17 settembre

Torna East Market, il mercatino vintage di Lambrate più amato dai milanesi. Dopo la pausa estiva si rinnova l'appuntamento mensile dedicato ai privati, dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. Il format coinvolge oltre 250 espositori e collezionisti provenienti da tutta Italia, sempre scrupolosamente selezionati dallo staff di East Market, con migliaia di articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci. Negli oltre 6000 mq espositivi dell'ex fabbrica di Lambrate divisi tra via Ventura e via Massimiano, dove in quest'ultima saranno concentrati gli stand del design e dell'hand made, le loro idee, i loro prodotti e la loro passione arricchiscono sempre ogni edizione con nuove sorprese. East Market è diventato must per i milanesi e non solo. Ispirandosi ai mercati dell’East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli tra abbigliamento usato, vinili, arredamento, raccolte private, handmade, sneakers, accessori e molto altro.



Tra le presenze di settembre mese ci sarà Miss Lamparita da Bologna, che porterà decine di lampade create con oggetti vintage e di riuso come caffettiere, telefoni e phon. Loris Sunda Dogana alias Doctor Sunda è un illustratore che si definisce "poeta per immagini", porta a East Market una selezione di dipinti, disegni e artwork dalla sua ampia produzione. Emanuela Cavalli, invece, è una collezionista di oggettistica da ufficio vintage, nel suo stand ci saranno macchine da scrivere, penne stilografiche e tutto quello che non può mancare su una scrivania d'altri tempi.



Da settembre torna la speciale Game Area dedicata ai giochi culto degli Anni '80 e '90: il collezionista Mario Festa allestirà un corner dedicato ai videogiochi arcade, ovvero, i mitici cabinati a gettoni, mentre Liza Sartorello decine di console e cartucce di giochi storici come Street Fighter, Donkey Kong passando per Mario Bros e molti altri. Sempre aperto anche l'East Market Diner: lo spazio food e beverage firmato e gestito dallo staff di East Market. Il Diner propone un'offerta culinaria internazionale: dai ravioli cinesi e giapponesi al vapore ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi ai burger e hot dog più gustosi e il tipico "jerk chicken" jamaicano.

Tra le novità di settembre ci sarà l'East Market Shop, un corner dedicato, dove sarà possibile acquistare tutto il merchandise ufficiale di East Market: dalle t-shirt alle tazze, dalla borsa agli adesivi, le cartoline e molto altro. Ingresso libero e DJ set con le migliori selezioni del momento.

Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.



Domenica 17 settembre

dalle 10 alle 21

Via Privata Giovanni Ventura, 14 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 3920430853