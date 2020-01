East Market lancia "Retrograde", un mercatino in un garage dedicato all'abbigliamento vintage

Al via dall'8 al 9 febbraio Retrograde, un garage sale di due giorni organizzato da East Market e dedicato esclusivamente ai capi d'abbigliamento vintage. Nel cuore del quartiere emergente NoLo (acronimo di Nord Loreto) sarà a disposizione del pubblico uno spazio di 1.200 MQ interamente destinato alla moda dal gusto retrò.

Oltre diecimila capi selezionati

Grazie all'esperienza pluriennale dello staff del celebre mercatino domenicale East Market, sviluppata anche attraverso il negozio East Market Shop, si potranno trovare oltre 10mila capi selezionati a partire da pochi euro con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni '60 agli Anni '00. I più trendy capi di seconda mano, denim, pelle, t-shirt, giacche, cappotti, gonne, abiti, pantaloni, sneakers, accessori per donna e per uomo.

Nel cortile per tutta la durata della manifestazione c'è spazio anche per il food and beverage, DJ set col meglio delle selezioni italiane e internazionali e un'area giochi con cabinati arcade Anni '90 e ping pong.