A Milano arriva il mercatino vietato ai minori di 18 anni: ecco la stanza segreta di East Market

East Market, il mercatino delle pulci milanese in stile British, porta a Milano la “sezione VM18”. In una stanza segreta del complesso di via Privata Giovanni Ventura 14 sarà infatti allestita una speciale zona con accesso vietato ai minori di 18 anni.

Una selezione di espositori - spiegano gli organizzatori - metterà in vendita e in mostra decine di articoli proibiti: dai soggetti hard del passato ai film horror più sanguinosi, dai cimeli delle case di tolleranza d'inizio secolo agli oggetti legati ai criminali più crudeli.

Alt Means Old porterà l'intera collezione di una spogliarellista inglese degli Anni '60. Tutto il corredo fu ritrovato casualmente di un'abitazione milanese, dove viveva una ragazza alla pari di Bristol. Una valigia nascosta sul fondo di un armadio ha svelato cinquant'anni dopo la doppia vita della studentessa.

Roberto Paparella, criminologo, restauratore, antropomorfista e collezionista di arte criminale esporrà genitali sotto formaldeide, ricostruzioni di vere scene del crimine e una rarissima lettera autografa del famoso criminale Charles Manson.

La Strana Coppia metterà in mostra manifesti cinematografici originali d'epoca, dal film pornografico del 1972 Gola Profonda a Lo Squalo, thriller del 1975 diretto da Steven Spielberg. Crazy Art aprirà invece una finestra sulle case d'appuntamenti italiane dai primi del '900 fino alla loro chiusura nel 1958, tra teche originali con tutte le tipologie di marchette, tariffari, cartelli fino ai preservativi degli Anni '20 e '30.

Non mancheranno decine copie delle riviste originali Playboy degli Anni '60 e '70 portate da Camdenlock Vintage. Spazio anche al gioco d'azzardo grazie al collezionista Mario Festa che porterà due cimeli provenienti da un vecchio casinò: due slot-machine originali, una statunitense degli Anni '30 e una tedesca Anni '50.

E poi una vasta selezione di vinili erotici e satanici, libri e riviste dedicati alla magia nera, fantasmi ed esoterismo. Per tutta la durata della manifestazione e solo nell'area VM18 saranno proiettati spezzoni di film hard muti d'inizio secolo, le più cruente scene di film horror e paranormale

L’appuntamento è per domenica 23 aprile nel classico spazio di via Giovanni Ventura a Lambrate dalle 10 alle 21. Accanto alla nuova area vietata ai minori si terrà il classico mercatino di East Market, tra vintage, street food e musica.