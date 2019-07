Easy Star All‑Stars in concerto al Magnolia

Martedì 30 luglio al Magnolia arrivano le star del reggae Easy Star All-Stars, per riproporre dal vivo il loro classico Dub Side of the Moon (2003) in occasione del cinquantennale dello sbarco sulla Luna.

Il gruppo

Gli Easy Star All-Stars si sono affermati a livello internazionale come una delle migliori band reggae sulla scena, grazie anche al tribute album Dub Side of the Moon, la rivisitazione in chiave dub del classico della storia del rock Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.

