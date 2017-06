Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Al via Eatinero Bresso 2017 - Festival del Cibo di Strada Itinerante dal 23 al 25 giugno che porterà a Bresso presso Piazzale della Costituzione, in occasione dell'Iso Rivolta Summer Festival, alcune delle migliori realtà dello street food italiano. Realizzato in collaborazione con il Comune di Bresso (MI), Eatinero propone una tre giorni per incontrare appassionati e produttori di cibo di strada di qualità a bordo di veicoli dal design ricercato come ape car e furgoncini vintage, in una location che ha un forte legame dialettico con i motori: la ex Fabbrica Iso Rivolta, un complesso architettonico post industriale in fase di ristrutturazione con l'intento di valorizzare attività sociali e culturali. La manifestazione è a ingresso libero e gratuito, aperta al pubblico dalle 18 di venerdì 23 fino alla mezzanotte di domenica 25 presso Piazzale della Costituzione, dove i visitatori potranno osservare gli Street Chef durante la preparazione di specialità gastronomiche regionali all'interno di mezzi colorati e unici. La scelta spazia dall'hamburger gourmet di carne chianina e cinta senese di BBQ Val di Chiana alla vera tigella di Tigellona on the road dalla pizza fritta di Sei Fritto a tante altre golosità fino al dolce e al caffè. Inoltre, grazie alla collaborazione con Birra di Classe, saranno presenti il Birra Camper e la Birra Roulotte, due mezzi unici nel loro genere, famosi e amati dagli appassionati dello street food per il loro design e per la varietà di birre offerte: 50 diverse tipologie, tutte artigianali, provenienti da microbirrifici italiani come Birrificio Lambrate e Birrificio Rurale. Oltre al food e al beverage, la piazza di Eatinero diventerà anche uno spazio di incontro e divertimento grazie ad artisti di strada che intratterranno il pubblico di ogni età con spettacoli e performance artistiche, affiancati da truccabimbi e da laboratori con attività pensate per i più piccoli. La festa prosegue anche la sera con musica live, silent disco, dj set e un palinsesto realizzato insieme al Comune di Bresso, nell'ambito dell'Iso Rivolta Summer Festival, che accompagneranno i presenti dall'aperitivo alla cena sotto le stelle e oltre. VENERDÌ 23 GIUGNO •Esibizione di band giovanili •Silent Disco SABATO 24 GIUGNO •Street Basket per ragazzi •Esibizione di band giovanili •Spazio Petardo DOMENICA 25 GIUGNO •Street Football per ragazzi •Esibizione di band giovanili •DJset con Los Machetes Una grande festa, quindi, quella di Eatinero Bresso 2017 che vuole proporre un'ampia offerta di tipicità regionali o rivisitate e ottime birre artigianali per accontentare anche i gusti più raffinati, e intrattenere il pubblico con performance coinvolgenti e intrattenimento musicale. DOVE, COME, QUANDO Eatinero Bresso 2017 - Area Street Food Piazzale della Costituzione, Bresso (MI) 23 Giugno dalle 18.00 alle 24.00 24-25 Giugno dalle 11.00 alle 24.00 L'accesso alla piazza e agli spettacoli è gratuito A questo link la pagina dell'evento Eatinero Bresso 2017: https://www.facebook.com/events/159779977892473/ Info: www.eatinero.it - info@eatinero.it