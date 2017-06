ECCEBELLUM?! aurora+zenit+vespro. goo.gl/Ybhc2W Uno spettacolo prodotto della compagnia CONTEATROVIVO di Pioltello (MI) regia di Andrea Rinaldi. Due serate per assistere a un flusso di immagini, parole, emozioni, canzoni e poesie tritate nei ricordi di non/attori senza faccia, con piastrine al collo per ricordare il proprio nome e che su una distesa di sabbia combattono la loro battaglia tra identità e alterità, ponendo domande alle quali non si è in condizione di trovare risposte. Domande sincere, affrontate con coraggio, lo stesso con il quale i non-attori fronteggiano il conflitto tra l'Io e il mondo reale, l'incolmabile distanza che separa l'uomo dalla verità, e ancora l'uomo dall'alter, dal diverso da sé, nell'eterna e sanguinosa battaglia tra il Minotauro e i suoi riflessi, tra Eco e Narciso, tra l'identità e l'alterità. in scena Elena Bordoni, Davide Casiraro, Melissa Cicolin, Morena Cicolin, Cinzia Cuffari, Patrizia De Leonardis, Anna Chiara Di Martino, Marina Mannato, Paola Recalcati, Andrea Rinaldi. ECCEBBELLUM?! aurora+zenit+vespro 29/30 Giugno 2017 ore 20.30 PIMOFF Via Selvanesco, 75, 20142 -Milano- Prezzo biglietto 12 € Info prenotazioni e acquisto biglietti ale.care.80@gmail.com o teatro entro 30 min prima dello spettacolo

Gallery