"Ecco io qui": Il 4 maggio teatro per bambini da 6 a 36 mesi

Giovedì 4 maggio al Museo del Giocattolo di Cormano (MI) andrà in scena Ecco io qui. Narrazione sensibile per piccoli scopritori. Lo spettacolo, per bambini dai 6 ai 36 mesi, verrà proposto nell'ambito del Festival di teatro per ragazzi Segnali, dal 2 al 5 maggio presso: Teatro Verdi, Teatro Sala Fontana a Milano, spazi di Bì La fabbrica del Gioco e delle arti di Cormano (MI).

I piccoli potranno sperimentare, scoprire e abitare gli oggetti in scena, guidati dalle attrici. I materiali naturali (iuta, lana, corda, carta, legno, grano) creeranno un piccolo ambiente che riprodurrà idealmente il mondo.

Gli oggetti sono stati pensati e realizzati ad hoc per essere utilizzati in autonomia e sicurezza dai bambini, che verranno coinvolti in un gioco teatrale di continua scoperta.