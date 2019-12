L’Eclair in concerto all’Ohibò

In Italia per un mini tour di 7 date, gli svizzeri L'Eclair sono un sestetto che sfodera un audace ed elegante mix di Afro/Funk, Disco, Cosmic Jazz e contaminazioni House. L'album d'esordio "Polymood" è stato registrato ad Harleem con l'ausilio di un registratore a 8 piste e macchine rigorosamente analogiche, il suo sound è una sfida aperta contro il mondo moderno. L'Eclair stanno suonando da più di un anno nei migliori club e festival d'Europa, il nuovo album “Sauropoda” del 2019 affina e definisce il già personalissimo sound della band. Il prossimo live li vedrà esibirsi sul palco del Circolo Ohibò di Milano sabato 14 dicembre.

Il gruppo

Nato durante lunghe passeggiate notturne a Londra, L’Eclair si forma per iniziativa di Sébastien Bui e Stefan Lilov. Il groove era il loro obiettivo, ma avevano bisogno di una band più grande, ecco perché a loro si sono aggiunti gli amici e fratelli Elie Ghersinu, Yavor Lilov, Quentin Pilet e Alain Sandri. Dopo aver suonato in compagnia di band del calibro di White Fence e The Mauskovic Dance Band (con cui hanno appena pubblicato un 7” in collaborazione), la band ha quindi girato con successo l’Europa in lungo e in largo. L'Eclair è la colonna sonora perfetta contro una società moderna in cui il tempo non è un'opzione, e nemmeno una possibilità, dove umani e macchine non sono più così dissociati, con la loro musica vogliono portarti in un viaggio attraverso le diverse fasi della tua vita e farti ballare e piangere allo stesso tempo.

Il concerto di L’Eclair di sabato 14 dicembre al Circolo Ohibò di Milano comincerà alle 23, subito dopo il release party dei Kettle of Kites. La serata proseguirà poi con il djset di Discoteca Paradiso.