Inaugurazione domenica 16 giugno, ore 15 in mostra fino al 13 ottobre 2019 Isola Borromeo di Cassano d’Adda La terza edizione del progetto ZTC Zone a Traffico Culturale, promossa dal Parco Adda nord in collaborazione con la Città di Cassano d’Adda, inaugura domenica 16 giugno ECOISMI 2019, con la presentazione al pubblico degli interventi artistici e culturali progettati e realizzati dagli artisti durante le due masterclass di Arte Pubblica e Danza Contemporanea. Le ZTC sono cantieri artistici che, “occupando” siti e monumenti del patrimonio culturale, attivano dinamiche locali e stimolano una produzione culturale condivisa e collaborativa. ECOISMI è un’esperienza di Arte contemporanea di carattere pubblico e ambientale, che interagisce con altre forme d’arte e con gli abitanti e il territorio dell’Isola Borromeo di Cassano d’Adda, suggestiva oasi naturalistica e luogo del patrimonio industriale, stretto tra le rive del fiume Adda, il Canale Muzza e lo stabilimento storico del Linificio Canapificio Nazionale. Il tema di ECOISMI 2019 è “Dell'acqua, della luce e del caso”. Domenica 16 giugno, a partire dalle ore 15 i curatori e gli artisti condurranno il pubblico in una visita guidata alle opere site-specific attorno alle quali si terranno le performance dei danzatori contemporanei, create in dialogo con esse. ARTE PUBBLICA Grazia Varisco e Ylbert Durishti hanno guidato le artiste nell'ideazione e realizzazione di nove opere d’arte site-specific, installate nel parco dell'Isola Borromeo durante un work-in-progress (accessibile al pubblico) nella seconda settimana di giugno. Le opere in mostra creano un rapporto naturale e osmotico tra l’arte e il contesto ambientale, culturale e identitario locale, e hanno una valenza estetico-conoscitiva in relazione al tema acqua-ambiente-caso. Artiste in mostra: Patrizia Bonardi, Carla Della Beffa, Matilde Di Pietropaolo, Federica Ferzoco, Collettivo Lagreine (Martina Terenzi e Ginevra Mancini), Marta Longa, Lorena Pedemonte Tarodo, Francesca Ronca, Michela Zanini. Informazioni: http://www.zoneatrafficoculturale.it/2018/10/04/dellacqua-e-della-luce/ DANZA CONTEMPORANEA Franca Ferrari ha accompagnato 10 giovani danzatori contemporanei - coinvolti nell’Incubatore C.I.M.D (Centro Internazionale di Movimento e Danza) per futuri coreografi, un progetto sostenuto da MIBAC e da ZTC - nella produzione di coreografie originali concepite per interagire e mettersi in relazione con le installazioni artistiche realizzate. Le coreografie delle performance nascono da un dialogo aperto e proficuo con le opere artistiche site-specific. Ciascun danzatore ha creato il proprio intervento partendo dalla ricerca personale sul corpo e seguendone personalmente la direzione artistica. Performance di: Cecilia Airaghi, Lorenzo De Simone, Giorgia Fusari, Martina Gambardella, Giacomo Giannangeli, Lorenzo Morandini, Martina Rota, Tullia Primultini, Michele Scappa con i costumi di Margherita Platé. Informazioni: http://www.zoneatrafficoculturale.it/2019/05/01/ecoismi-danza/ Informazioni generali ZTC – Zone a Traffico Culturale un progetto di Parco Adda Nord in partnership con Cooperativa Coclea con il contributo di Fondazione Cariplo col patrocinio di Città di Cassano d'Adda ECOISMI 2019 Un progetto di Arte Pubblica e Danza contemporanea Arte pubblica a cura di Grazia Varisco e Ylbert Durishti Danza Contemporanea a cura di Franca Ferrari inaugurazione domenica 16 giugno 209 | ore 15 durata mostra: dal 16 giugno al 13 ottobre | orari: sempre aperto | Ingresso libero dove: Parco dell'Isola Borromeo, Cassano d'Adda, Milano siti di riferimento: www.zonetrafficoculturali.it | www.ecoismi.org