Ecorassegna - Nuié simm'é d'ò sud

Il 19 ottobre prende il via a Milano la prima “EcoRassegna - Artisti per un mondo sostenibile” sul palcoscenico “green” di “EcoTeatro”



Ottobre 2019 – E’ Marisa Laurito ad inaugurare il 19 ottobre la prima EcoRassegna, un cartellone di spettacoli a impatto zero ideato per la stagione 2019 – 2020 dall’ EcoTeatro di via Fezzan, 11 a Milano, il palcoscenico più “green” della città - che gode del Patrocinio del Comune di Milano grazie al suo modello gestionale sostenibile - e pone il tema ambientale al centro della propria attività artistica.

Insieme a lei, sul palcoscenico del teatro milanese, Charlie Cannon in uno spettacolo musicale dal titolo “Nuié Simm’è D’ò Sud”, concerto esuberante, vitale e colto come il Sud. Due artisti molto diversi che hanno avuto nella loro carriera grandi successi e differenti percorsi, ma che sono uniti in questo concerto-spettacolo dalla stessa travolgente energia e ironia. Un viaggio nella musica per raccontare l’umore e la passione della gente del Sud attraverso il tema dell’amore e non solo. Marisa Laurito ritorna sulla scena della musica napoletana in veste di chansonnier; così tra una canzone e una boutade dialoga, improvvisa e appassiona il pubblico insieme a Charlie Cannon interpretando canzoni napoletane e successi internazionali.

Il modello operativo adottato dal teatro prevede fornitura elettrica proveniente da fonti rinnovabili, biglietteria “dematerializzata”, eliminazione della plastica usa e getta, biglietto ridotto per chi raggiunge EcoTeatro in bici, con i mezzi pubblici o car sharing e un progetto di piantumazione di 30 nuovi alberi all’anno per compensare le emissioni di CO2 gestito in partnership con Rete Clima. . EcoTeatro destinerà infatti parte del contributo devoluto dagli artisti e parte degli incassi del pubblico alla piantumazione di nuovi alberi nel Parco Nord di Milano. Gli alberi porteranno il nome degli artisti e degli spettacoli di EcoRassegna.



• NUIE’ SIMM’E’ D’O’ SUD

Con: Marisa Laurito e Charlie Cannon

Quando: 19 ottobre ore 20.45 - 20 ottobre 2019 ore 16.00

Dove: EcoTeatro

Via Fezzan 11 – 20146 Milano | T. 0282773651 – www.ecotratro.it



BIGLIETTI

Intero: platea: 25€ - galleria 20€ (prevendita inclusa)

Ridotto: platea: 18€ - galleria 16€ per under 26 / over 60 / bambini



ORARI BIGLIETTERIA AL PUBBLICO

mercoledì: dalle ore 9.30 alle 13.30

venerdì dalle 16.00 alle 19.00

giovedì e sabato: dalle ore 10.00 alle 12.00

prenotazione telefonica: 0282773651

Email: biglietteria@ecoteatro.org



MEZZI PUBBLICI

Autobus 67 e 58, filobus 90 e 91

Tram 14

MM linea 1 a 400 m

Fuori area C