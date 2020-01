Ecstatic dance milano - se non sei tu a danzare la tua danza, chi lo farà ... gabrielle roth

La vita è una danza | Libera la tua danza | Ama la tua vita



Che musica?

Dall'elettronica alla tribale, dalla classica alla cumbia. Tutta la musica che ha un anima.



La danza estatica è:



quello che ti pare...

uno spazio di movimento libero dove:

la danza si espande

lo spirito si attiva

i confini si sciolgono

la noia cessa

la creatività esplode in flussi di interscambi sensoriali

il rituale è reinventato

l'armonia risuona

Il ritmo si approfondisce

ci intrecciamo insieme

come individui

all'interno di una famiglia più grande.



Che cos'è l'ecstatic dance?



L'Ecstatic Dance è un processo che ti permette di scoprire la tua danza personale, è così unica che non può essere riprodotta da nessun altro. Questo ci dà la libertà dai vincoli e dai giudizi in modo che possiamo far esplodere il nostro potenziale per muoverci fino a liberare il danzatore che è in noi. Il Dance floor assume un'energia diversa quando tutti si lasciano andare alla loro danza e l'estasi naturale viene raggiunta.





La prima volta alla danza estatica?

Vieni così come sei, da solo o con un amico, condividiamo una pista da ballo con anime affini che si muovono come se fossero una sola, e celebrano la vita in tutte le sue complessità in un solo momento.



Nessuna mossa è giusta o sbagliata, apriti ad un mondo di possibilità oltre la tua immaginazione.



Le porte si aprono alle 14:30 e questo ti consentirà di arrivare con tranquillità, di allungare e sciogliere ogni parte del tuo corpo.



Ricordati che questo prezioso tempo di riscaldamento sarà un dono per te stesso, è il nutrimento che dai al tuo corpo prima di intraprendere il viaggio verso l'estasi.



Linee guida per l'ecstatic dance:



1. Balla e muoviti, come preferisci.

Non c'è modo giusto o sbagliato nell'essere estatici!

2. Non parlare sulla pista da ballo

3. Lascia le scarpe e gli smartphone fuori dal dance floor

3. Sii curioso, aperto.

Ti preghiamo di sospendere giudizi su te stesso o sugli altri.

3. Rispetta te stesso e gli altri

4. La danza estatica è uno spazio senza droga e senza alcool

5. Vieni pulito, e con vestiti adeguati alla danza



Conduce:



Francesca La Notte, Insegnante di Yoga, ricercatrice spirituale, seguace da vari anni delle danze di Conscious Dance, abbracci

Dalle 14.30 Alle 18.00



