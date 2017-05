Edipus Reloaded Spettacolo di Teatro Interattivo Cast: Into The Aquarius Concept & Playwright: Alessandra MR D'Agostino Coaching & Direction: Alessandra MR D'Agostino - Andrea Casella Venerdì 5 maggio Ore 22 SpazioTempo - Via Ulisse Salis 35 MI (MM3 Affori Centro) info & prenotazioni: intotheaquarius@gmail.com whatsapp 338 4195394