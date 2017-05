Edizione speciale video sound art festival - La grande occasione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A soli sei mesi dalla sesta edizione che aveva visto coinvolti artisti e curatori internazionali, dal 25 maggio parte l'edizione speciale di VIDEO SOUND ART, centro di produzione e festival di arte contemporanea che promuove linguaggi innovativi e pratiche di contaminazione, incentivando la sperimentazione di nuove tecnologie in ambito artistico. Articolata in due sezioni temporali distinte - a maggio e a ottobre - l'edizione speciale, realizzata con il Patrocinio del Comune di Milano, vede la partecipazione di Partners di eccezione: la Fonderia Artistica Battaglia, realtà milanese che da oltre 100 anni collabora con i maggiori artisti italiani e stranieri, affermandosi come un polo culturale di ricerca per giovani artisti, e i Bagni Misteriosi, l'ex Centro balneare Caimi, annesso al Teatro Franco Parenti e recentemente riqualificato. Ogni anno VSA promuove giovani talenti nei differenti ambiti della produzione artistica contempo-ranea attraverso la diffusione di un bando open call; in questa nuova edizione del festival, grazie all'importante collaborazione con la storica fonderia milanese, il contributo di produzione al talento artistico giovanile sarà impiegato per la realizzazione di edizioni in bronzo delle opere di due artiste che parteciperanno nei mesi di maggio - la brasiliana Bibi Yamamoto - e settembre - la franco-libanese Nour Awada - al progetto Open Studio di Fonderia Artistica Battaglia. Ospiti gli artisti: Yuri Ancarani, Ugo La Pietra, Bibi Yamamoto. Per il festival VIDEO SOUND ART arriva la "Grande Occasione" LA GRANDE OCCASIONE è il titolo di questa edizione speciale, a cura di Laura Lamonea. Un'esplicita citazione dell'omonimo film del 1973, realizzato dall'artista italiano Ugo La Pietra, ospite di questa edizione speciale del festival. Il lungometraggio è una critica alle strutture culturali e produttive. "Represso e insoddisfatto, attende per anni la possibilità di rifarsi, di realizzare finalmente le proprie aspirazioni". In questi termini, La Pietra descrive quella "particolare condizione in cui si trova a lavorare l'operatore estetico all'interno della nostra società". Anche per gli artisti di Video Sound Art, la collaborazione con una realtà importante come la Fonde-ria Artistica Battaglia rappresenta la "Grande Occasione"; la possibilità di realizzare un progetto arti-stico con il supporto della centenaria esperienza e delle capacità artigianali della fonderia, ma la scelta del titolo è anche l'adesione alla critica tristemente attuale di La Pietra: oggi come negli anni Settanta, per un artista, mantenere continuativa nel tempo la propria attività è la conseguenza di caparbia determinazione e frutto di sacrificio e duro lavoro. Il programma dell'edizione speciale di Video Sound Art Festival L'edizione speciale indaga il tema dell'Abitare, inteso nel senso di connotare e dare identità ad un luogo, possederlo mentalmente oltre che fisicamente, inseguendo la provocazione di Ugo La Pietra: "Abita-re è essere ovunque a casa propria". Tra spazio e uomo non vi è un prima e un dopo ma un rapporto nella relazione; le stesse possibilità di intervento e modificazione sviluppate nel privato so-no trasferibili nel cosiddetto spazio pubblico. Dal 25 al 28 maggio, abiteranno gli spazi della Fonderia Artistica Battaglia l'artista brasiliana Bibi Yamamoto con la nuova edizione delle sculture in bronzo Woman Geographies esposte all'interno di una mostra monografica corollata da disegni e stampe grafiche di tecnica mista e installazioni audio-sonore che introducono al suo "abitare domestico"; Ugo La Pietra prosegue il proprio percorso di ricerca sulla città con l'installazione interattiva Abitare Milano-Analisi e decodifica dello spazio urbano, a cura di Lucio La Pietra, in cui svelerà all'avvicinarsi dello spettatore 4 diverse Milano: la Milano arredata - oggetti privati e oggetti pubblici vengono messi a confronto, la Milano del verde - il verde pubblico come sinonimo di bosco vertica-le, la Milano del sesso - un invito a liberare la nostra fantasia delle sovrastrutture culturali e religiose, la Milano Monumentale - l'atto del costruire contestualizzato allo spazio. L'indagine di Yuri Ancarani sposta il tema su grande scala proponendo in circa 60 minuti un ritratto molto originale di Ravenna e della Romagna. Attraverso una documentazione sui cambiamenti e i fenomeni che l'hanno vista protagonista negli ultimi decenni, tra immigrazione, industria del petrol-chimico e paesaggi ancestrali, Ancarani mostra della sua terra natale ciò che non si vede ma che sappiamo bene esistere. Con il progetto Ricordi per Moderni una serie di 13 cortometraggi assolutamente inediti per il pub-blico milanese saranno presentati il 30 e il 31 maggio nella Palazzina dei Bagni Misteriosi, in fase di riqualificazione, accessibile solo per eventi speciali. Nel corso del mese di ottobre la seconda sezione del festival VIDEO SOUND ART vedrà la presen-tazione dell'edizione in bronzo di un'opera inedita dell'artista Nour Awada alla Fonderia Artistica Bat-taglia. A questa mostra, di cui verrà data opportuna comunicazione, saranno affiancati altri artisti e un programma di talk con ospiti internazionali. Incontri, discussioni e Lectio Magistralis Fonderia Artistica Battaglia Programma incontri 25 maggio 18:00 - 21:00 Ore 18:30 Presentazione del libro "Bosco in città", Edizioni Plana. Con la presenza dell'autore. "Bosco in città" rappresenta l'ultimo libro opera - in edizione limitata - di Ugo La Pietra dedicato alla sua ricerca sul verde urbano. Con le "favole metropolitane" sul bosco verticale e i "progetti di archi-tetture nel e con il verde", La pietra mette l'accento in modo ironico su come "gli architetti ci invitano ad abbandonare l'idea di parco urbano per assistere al cambiamento delle stagioni guardando il verde sui grattacieli". Su prenotazione: info@videosoundart.com 27 maggio 15:00 - 20:00 Ore 17.00 Lavorare con gli artisti. Alcune esperienze di produzione problematica. Da Thomas Teurlai ad Alis/Filliol e Aldo Giannotti passando per Adrian Villar Rojas. Una lectio condotta dal curatore Lorenzo Balbi Su prenotazione: info@videosoundart.com 28 maggio 15:00 - 20:00 Ore 17:00 Documentare le installazioni complesse. Il problema degli allestimenti, delle ripropo-sizioni e della conservazione delle installazioni. Una lectio condotta dal curatore Barbara Ferriani Su prenotazione: info@videosoundart.com VIDEO SOUND ART festival LA GRANDE OCCASIONE Dal 25 al 31 maggio - Milano Fonderia Artistica Battaglia - Via Stilicone, 10 Bagni Misteriosi - Via Carlo Botta, 18 Orari apertura: Fonderia Artistica Battaglia Vernissage 25 maggio 18:00 - 21:00 26 maggio 15:00 - 20:00 27 maggio 15:00 - 20:00 28 maggio 15:00 - 20:00 Ingresso libero. Open Studio Bibi Yamamoto in mostra fino al 8 giugno Lun. / Ven. dalle 14:00 alle 17:00 Solo su appuntamento scrivendo a: info@fonderiabattaglia.com Bagni Misteriosi Vernissage 30 maggio 18:00 - 22:00 31 maggio 18:00 - 22:00 Ingresso €5. Artisti Yuri Ancarani Yuri Ancarani, Ravenna 1972. Artista visivo, regista e docente di Videoarte presso la NABA - Nuova Accademia Belle Arti, di Mi-lano. I suoi lavori sono stati presentati a numerose mostre e musei nazionali ed internazionali, tra cui: MAXXI, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (Roma), R. Solomon Guggenheim Museum (New York, USA), Cinema Eye Honors, Museum of Moving Image (New York, USA), Prague Biennal 5 (Praga, Polonia), XIV Biennale Internazionale di Scultura (Carrara), 14 Media Art Bienna-le Wro (Wroklaw, Polonia), Galleria ZERO... (Milano), Fair: Berlin (Berlino, Germania), T.I.C.A. Ti-rana Institute of Contemporary Art (Tirana, Albania), La Friche Marseille (Francia), Videoart Year-book 09. E numerosi Festival, di cui: 67°e 68° Festival del Cinema di Venezia (La Biennale di Vene-zia, Venezia) Hot Docs, Canadian International Documentary Festival (Toronto, Canada), Cinema Eye Honors (Museum of Moving Image, New York, USA), IFFR International Film Festival Rotter-dam (Rotterdam, Olanda), DocuWest Documentary Film Festival (Colorado, USA), 23rd IDFA In-ternational Documentary Film Festival (Amsterdam), SXSW (Houston, Texas), 4th Ann Arbor Film Festival (Michigan, USA) Full Frame Documentary Festival (Dhuram, USA), True/False Film Festi-val (Columbia, Missouri), Cinéma du Réel (Centre Pompidou, Parigi, Francia). Ugo La Pietra Classe 1938. Laureato in Architettura al Politecnico di Milano, dal 1960 Ugo La Pietra si dedica a ricerche nelle arti visive e nella musica. Artista, architetto, designer e soprattutto ricercatore nella grande area dei sistemi di comunicazione. La sua attività è nota attraverso mostre, la direzione di diverse testate, la didattica negli Istituti d'Arte e nelle Università. Ha progettato prodotti e collezioni per molte aziende italiane e internazionali. www.ugolapietra.com Bibi Yamamoto Bibi Yamamoto è nata a Rio de Janeiro nel 1984, vive e lavora a Milano. Bibi Yamamoto esplora la relazione tra mente e materia combinando concetti psico - fisici e installazioni multimediali inspirate alla vita di tutti i giorni. Nei sui video, l'artista mette a confronto astrazione ed elementi figurativi; si esprime attraverso fotografia analogica, pittura ad olio, sculture in argilla, oggetti ritrovati portatori di intimità e identità. La serie di video Man Nest and Bunnies, Swans and Ducks è una documentazio-ne intuitiva di comportamenti e valori simbolici. L'approccio estetico - l'utilizzo del colore, le forme essenziali e i materiali preziosi, come la seta e l'oro - è influenzato dall'esperienza professionale nel campo del fashion e graphic design. www.bibiyamamoto.com Ospiti Lorenzo Balbi Lorenzo Balbi (Torino, 1982. Vive e lavora a Torino e a Bologna) è Responsabile dell'Area Arte Mo-derna e Contemporanea per l'Istituzione Bologna Musei all'interno della quale ricopre il ruolo di diret-tore artistico per i musei MAMbo, Villa delle Rose, Museo Morandi, Casa Morandi, Museo per la Memoria di Ustica e la Residenza per Artisti Sandra Natali. Alcune sue collaborazioni recenti com-prendono la curatela del Live Program per DAMA, nuova fiera sperimentale dedicata a gallerie emergenti internazionali, il comitato scientifico di NESXT, festival di spazi indipendenti, la giuria del Combat Prize 2017 e la curatela del Pomilio Blumm Prize, concepito in collaborazione con Magno-lia e Sky Arte HD. Dal 2006 al 2017 alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, ha inse-gnato Metodologia della Curatela per Campo, corso per curatori (www.fsrr.org/campo). Barbara Ferriani Barbara Ferriani, restauratrice di beni culturali, svolge la sua attività dal 1983 collaborando con enti pubblici, musei, archivi e collezioni private. Dirige a Milano lo studio Barbara Ferriani srl e coordina il Laboratorio di Restauro del Triennale Museum Design di Milano. Docente di Restauro dell'Arte Contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia e alla Scuola di Specializzazione dell'Università Cattolica di Milano, è membro fondatore di INCCA Italia e del network europeo NeCCAR. Tra le sue pubblicazioni: P. Borghese, B. Ferriani, Guardare ma non toccare. Il pastello bianco di Giovanni Boldini. in "Kermess", Firenze, 2005, "Materials and techniques in the pictorial oeuvre of Lucio Fontana" (co-authored with: Chiantore, O.;Ploeger, R. and Poli, T.;in Studies in Conservation, Volume 57, Number 2, 2012, pp. 92-105(14), Maney Publishing, B.Ferriani, M.Pugliese, Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni, Mondadori Electa, Mila-no, 2009 tradotto dal The Getty Conservation Institute, Los Angeles nel 2013 con il titolo, Ephemeral Monuments. History and Conservation of Installation Art. Partners Fonderia Artistica Battaglia Dal 1913 la Fonderia Artistica Battaglia è la più importante tra le fonderie artistiche milanesi, tutt'oggi attiva nella realizzazione sculture in bronzo, progetti il design e operazioni di restauro con la tecnica di fusione a cera persa. Nella sua storia centenaria ha prodotto alcuni dei più celebri mo-numenti del Cimitero Monumentale di Milano, quale la Tomba Campari di Giannino Castiglioni, e ha collaborato con i più importanti scultori italiani del XX secolo, da Giacomo Manzù a Marino Marini, da Lucio Fontana ad Arnaldo Pomodoro. Con il progetto Open Studio la Fonderia Artistica Battaglia offre agli artisti la possibilità di utilizzare lo Studio e di poter seguire la produzione dal prototipo alla patina, assistiti dagli Artigiani, e di avere a disposizione lo spazio Espositivo per mostrare la scultura in bronzo in fonderia. Bagni Misteriosi Il Teatro Franco Parenti , dopo una ristrutturazione firmata De Lucchi del 2007, ha riaperto nel 2016 l'ex centro balneare Caimi rinominato Bagni Misteriosi. Il progetto ricompone l'intero complesso che negli anni '30 era stato concepito come centro poli-funzionale, al quale si sono aggiunte nel 1937 le piscine, disegnate da uno dei principali progettisti di quegli anni, l'Ing. Lorenzo Secchi. Oggi i Bagni Misteriosi vantano due piscine balneabili, un giardi-no, sale espositive e performative. Il Teatro Franco Parenti, fondato nel 1972 e diretto da Andrée Ruth Shammah, è l'unico teatro al mondo con piscina, un luogo di grande vitalità culturale in co-stante evoluzione fra tradizione, ricerca e innovazione. Direzione Artistica Laura Lamonea Dal 2011, Laura Lamonea è direttrice artistica del festival Video Sound Art. Ha lavorato come regi-sta radiofonica in Rai, è consulente del Teatro Franco Parenti. Attualmente è impegnata nella rea-lizzazione di nuove produzioni artistiche che prevedono forme di collaborazione integrata con istitu-zioni universitarie o centri di ricerca tecnologici. Ufficio Stampa VSA Cinzia Santomauro ufficiostampa@videosoundart.com mob 340 8415163 info@videosoundart.com www.videosoundart.com mob +39 339 5401941

Gallery