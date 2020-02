AIESEC Italia è lieta di invitarvi all'evento per l'edizione 2020 della World's Largest Lesson, ospitato dal centro OCCAM.



La World's Largest Lesson, realizzata da AIESEC Italia, ha come obiettivo sensibilizzare ragazzi delle scuole primarie e secondarie sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030, attraverso lezioni tenute contemporaneamente in diversi istituti scolastici in 7 città d'Italia (Bologna, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trento, Venezia).



A Milano verrà dunque organizzato l'evento contemporaneo " Educare alla Sostenibilità. Il ruolo dei giovani per un futuro che comincia oggi" , in cui interverranno i partner della World's Largest Lesson: EPSON, Banco Alimentare, Future Food Institute, Greenplanner e OCCAM. L'obiettivo sarà quello di fornire spunti di riflessione sui giovani e sulla mobilitazione per l'Agenda 2030, con una particolare attenzione al ruolo dell'educazione. Attraverso le immagini e i video che verranno trasmessi live dalle aule delle scuole, l'evento sarà anche un momento per partecipare virtualmente alle lezioni e vedere in diretta le reazioni degli studenti.



Agenda della giornata:

9:30-10:00 Welcoming

10:00-10:20 Saluto & presentazione YouthSpeak Project

10:20-10:40 OCCAM presentation

10:40-11:40 Partner keynotes

11:40-12 Chiusura con lancio YouthSpeak Forum

12:00-12:30 Networking space