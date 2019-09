Educazione alla salute

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Paloma 2000 organizza un ciclo di incontri gratuiti dedicati all’educazione sanitaria: ogni terzo lunedì del mese si affronteranno temi inerenti alla salute con una particolare attenzione alla prevenzione e ai corretti stili di vita. Gli incontri sono realizzati in collaborazione con il comune di Milano e ospiteranno un volontario che presenterà il progetto “Cittadini più coinvolti e più sicuri”. Il primo appuntamento si terrà il 16 settembre alle ore 10,00 presso lo spazio “GenerAzione” di Paloma 2000 in Via Consolini, 18 e i temi trattati riguarderanno l’anziano e la vaccinazione. Gli incontri sono gratuiti e per partecipare bisogna iscriversi contattando lo 02/29536073 o scrivendo a educatori@paloma2000.it. Vi invitiamo a partecipare e ad aiutarci a promuovere i nostri appuntamenti. Vi aspettiamo!