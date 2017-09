"Egypt Room": dal 13 settembre in mostra al Mudec

Mercoledì 13 settembre al Mudec inaugura Egypt Room, la mostra allestita nell'ambito del progetto Milano Città Mondo, visitabile fino al 7 gennaio 2018.

L'esposizione indaga il rapporto di Milano con l'Egitto partendo dalla metà del 1800, epoca in cui nel paese africano gli italiani iniziarono a vivere come comunità perfettamente integrata. Si parla poi degli egiziani presenti a Milano sin dagli anni '70. Ad aspettare i visitatori oggetti donati da milanesi vissuti per la maggior parte della propria vita in Egitto, interviste a testimoni diretti, fotografie, filmati e un'installazione immersiva.

Correda Egypt Room un calendario di attività, conferenze, film, visite e laboratori. Senza dimenticare la mostra sull'Egitto di Amenofi II.