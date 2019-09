Eicma 2019: programma e sconti

Torna il più importante evento per il mondo delle moto: Eicma, l'Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, anche nota come Milan Motorcycle Show o come Salone del ciclo e motociclo. L'appuntamento per l'edizione 2019 è dal 7 al 10 novembre.

"Per espositori e visitatori - scrive l'organizzazione - è un evento irrinunciabile, vengono infatti mostrate e presentate tutte le novità in arrivo per le moto dalle principali case costruttrici".

Giunta alla 77esima edizione Eicma propone come ogni anno gare, show adrenalinici e spettacoli d'intrattenimento. In programma anche eventi collaterali fuori dai padiglioni fieristici, oltre a numerose novità di prodotto, anteprime mondiali, workshop tecnici e momenti agonistici nell’area esterna MotoLive.

Orari di apertura

La fiera sarà aperta nei seguenti orari:

Giovedì 7 Novembre dalle 9.30 alle 18.30

Venerdì 8 Novembre dalle 9.30 alle 22.00

Sabato 9 Novembre dalle 9.30 alle 18.30

Domenica 10 Novembre dalle 9.30 alle 18.30.