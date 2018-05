La mitica Electric Run arriva nel Milanese a Sesto: 23 giugno 2018

All'interno di un importantissimo sfondo economico/sociale quale la Città di Sesto San Giovanni, sabato 23 giugno 2018 avrà luogo la seconda data italiana di Electric Run (per acquistare i biglietti in prevendita).

Electric Run è la corsa più luminosa del pianeta e si sviluppa su 5 km di notte, immersi da luci fluorescenti e correndo tra fantastici archi luminosi. Il marchio americano è già presente in località come MIAMI – LAS VEGAS – AMSTERDAM e molte altre città in tutto il mondo. La partenza è prevista per le ore 20.30 di sabato 23 giugno, si attendono 10mila partecipanti: un’occasione unica di partecipare a una grande manifestazione che lega sport e divertimento a benessere e salute.

La finish line, in corrispondenza al Campo Sportivo Dordoni, darà luogo al proseguimento della serata grazie all'installazione di un palco, animato da dj e performers professionisti nell'ambito dell'intrattenimento. I generi musicali proposti saranno vari, con il fine di garantire la soddisfazione di ogni esigenza e gusto musicale. Il genere su cui si concentra l'evento è legato alla musica pop e dance.

L’evento è organizzato da Vega Events, società specializzata in grandi eventi come Project X, Rivellino Sportland Festival. La direzione della manifestazione è in capo a Matteo Bassi che seguirà passo per passo il progetto. Ringraziamo per la partecipazione e per il sostegno l’Assessore Torresani, il Sindaco Roberto di Stefano con la Giunta Comunale e la Regione Lombardia nella forma della D.ssa Mangoni poiché in primis, con lungimiranza, hanno creduto in questo progetto futuristico e di grande indotto territoriale, calcoliamo una notevole ripercussione economica sul territorio.