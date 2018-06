a cura di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo

In occasione di Photofestival 2018, MADE4ART di Milano è lieto di presentare Elements, progetto artistico a cura di Elena Amodeo e Vittorio Schieroni con opere fotografiche di Giulia Cappelletti, Cesare Iezzi, Edoardo Pilutti e Stefano Tubaro.

Elementi, parti di un insieme, materia di cui è composto il reale. Gli artisti coinvolti nel progetto indagano con il medium fotografico il mondo circostante alla ricerca dell’essenza delle cose. Che si tratti di elementi naturali, architettonici o plastici, l’obiettivo cattura un particolare, un luogo, uno scorcio che talvolta sfuggono alla nostra percezione, distratti dal caos di immagini e rumori che talvolta riempie le nostre vite.

Dai poetici specchi d’acqua che Giulia Cappelletti ritrae nella campagna lombarda, lavori nei quali la natura è protagonista indiscussa, agli interni di edifici dismessi e abbandonati del Friuli che Stefano Tubaro interpreta grazie all’uso sapiente di luci da scenografia, dall’armonico accostamento tra i resti dell’antica Pompei e le sculture contemporanee dello scultore polacco Igor Mitoraj, che Edoardo Pilutti immortala con scatti di grande eleganza nella serie “Guardiani d’Eternità”, all’abbinamento tra fotografia digitale e scultura che Cesare Iezzi propone nelle sue installazioni, nelle quali spiccano i ritratti “Photopsyche”, realizzati con l’intento di far emergere sia l’immagine esteriore sia la parte energetica e spirituale dell’essere umano: sulla base della propria sensibilità e delle proprie specificità tecniche e artistiche, i quattro artisti fotografi sembrano invitare l’osservatore a non lasciarsi sfuggire quei particolari che la natura, l’arte e la vita riservano per noi come un regalo prezioso.

La mostra, con data di inaugurazione martedì 26 giugno 2018 alle ore 18.30, rimarrà aperta al pubblico fino al 9 luglio; media partner della mostra Image in Progress.



Lunedì ore 15 - 19, martedì - venerdì ore 10 - 13 / 15 - 19

Catalogo della Collana MADE4ART scaricabile gratuitamente dal sito Internet www.made4art.it

