Eleonora Strino Alessandro Florio jazz guitar duo - 25 gennaio 2017

Mercoledì 25 gennaio ritorna il jazz di qualità al Cicco Simonetta di Milano con due talentuosi chitarristi, Eleonora Strino ed Alessandro Florio Jazz Guitar Duo. Quasi un debutto sul palco per questo nuovissimo ed inedito duo. Due giovani e fresche personalità del jazz nostrano ma con già importantissime collaborazioni ed un invidiabile curriculum alle spalle, si danno appuntamento sul terreno comune della chitarra jazz in un duo coinvolgente e mai scontato. Eleonora Strino nasce a Napoli. Inizia gli studi musicali all'eta` di 15 anni e consegue le lauree di I e Ii livello al conservatorio di Napoli "San Pietro a Majella" con 110 e lode. Perfeziona i propri studi con l'insegnante di armonia, teoria ed improvvisazione Gianluigi Goglia e successivamente nel prestigioso conservatorio di Amsterdam sotto la guida dei chitarristi Maarten Va de Grinteen, Martijn Van Iterson e Jesse Van Ruller. Ha suonato in alcuni dei più importanti jazz club e festival italiani spesso a nomi importanti della scena nazionale ed anche internazionale: solida ormai la sua collaborazione con l'incredibile contrabbassista americano Greg Coehn (Tom Waits, Woody Allen, David Byrne, Elvis Costello, Ornette Coleman, etc.) con il quale ha registrato un primo disco nel 2012 a Roma. Ha suonato in Polonia, Germania, Olanda, Belgio. E' stata prima chitarra dell'orchestra del Maestro Roberto De Simone per lo spettacolo "Marechiaro waiting for the moon" del regista Mariano Baudin ~ prima chitarra per lo spettacolo "Il Maestro di cappella dei mendicanti" durante il Napoli teatro festival 2013 ~ collabora con l'attrice Daniela Placci e l'attore/regista Marco Viecca con i quali ha preso parte all'edizione del festival teatro di asti 2016 ~ artista della Blue show, collabora con il famoso trio vocale "Blue Dolls". Il 2016 ha visto Alessandro Florio impegnato in numerosi concerti sia in Italia, sia all'estero e protagonista di numerosi tour sia a capo del suo trio americano, sia di diverse formazioni Italiane e straniere. Alessandro Florio ha pubblicato due album da leader: "Taneda", ispirato alla musica di Thelonious Monk, realizzato in duo con il contrabbassista Mattia Magatelli; e "Roots Interchange" realizzato tra l'Italia e gli USA con due tra i più importanti e quotati musicisti della scena jazzistica internazionale nonché sezione ritmica del grande Pat Martino: Pat Bianchi all'hammond e Carmen Intorre Jr alla batteria. Dopo essersi diplomato diciannovenne alla "Civica Scuola di Jazz" di Milano dove ha studiato tra gli altri con Franco Cerri ed Enrico Intra, importanti musicisti della scena Jazz italiana, Alessandro Florio ha presto intrapreso l'attività concertistica in Italia esibendosi per un breve periodo col Guitar Ensemble di Franco Cerri e per quattro anni con l'Urban Jazz Trio, formazioni basate su repertori di brani originali. Trasferitosi in Olanda nel 2008 per studiare al Prins Claus Conservatorium (prestigioso conservatorio musicale jazz con corpo docente americano) dove ha ottenuto una laurea in chitarra, arrangiamento e composizione ha poi conseguito un Master in Jazz Performance studiando tra l'Olanda e New York sotto la guida di Freddie Bryant, Peter Bernstein, Mark Whitfield, Paul Bollenback, Ed Cherry, Frank Wingold. Nello stesso periodo ha avuto occasione di collaborare ed esibirsi in Europa e negli USA con musicisti straordinari, tra questi Alex Sipiagin, Mark Gross, David Berkman, Gene Jackson, Don Braden, Pat Bianchi, Carmen Intorre, Bruce Williams, Jerry Weldon e molti altri. Si è esibito, sia in qualità di leader sia di sideman, in USA, Indonesia, Olanda, Belgio, Germania, Austria, Lettonia, Estonia, Lituania, Romania, Svizzera.