Elephant claps - Release party

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sarà presentato giovedì 13 aprile (ore 21.30) con un attesissimo release party alla Salumeria della Musica di Milano - in via Pasinetti 5 - il disco d'esordio, omonimo, di Elephant Claps. L'album, in uscita il giorno seguente in tutti i digital store, è una collezione di nove tracce dal sapore afro-funk-jazz registrate con il solo ausilio di voci umane: un soprano, un mezzo soprano, un contralto, un tenore, un basso e un beatboxer sono infatti gli unici ingredienti di un gruppo a cappella che non si limita ad armonizzare melodie ma si comporta come se fosse una vera e propria band. C'è il timbro jazz di Mila Trani e Serena Ferrara, regine di loop station e improvvisazione vocale. C'è la voce calda di Naima Faraò, soul woman del gruppo. C'è Gian Marco Trevisan, che posa la sua fidata chitarra per stupire come tenore. C'è il groove di André Michel Arraiz Rivas, la beatbox che fa marciare il pachiderma. E poi c'è Matteo Rossetti, basso naturale con un'estensione vocale da gigante qual è. La sfida è dimostrare come aria, pressione e corde vocali siano più che sufficienti per disegnare un universo colorato di suoni: vedere per credere! Ecco l'invito cantato del gruppo alla serata : https://youtu.be/lBjvppJJbts INGRESSO + CD : 15 Euro SOLO INGRESSO: 10 Euro Apertura porte ore 20.00