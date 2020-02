Venerdì 14 febbraio Elettra Lamborghini incontra i fan in Mondadori e firma le copie dell'album "Twerking Queen - El resto es nada".

Tre dischi di platino

Con quasi 5 milioni di followers su Instagram, Elettra Lamborghini ha già conquistato 3 dischi di Platino e due dischi d’oro. Dopo il successo del suo primo disco pubblicato nell’estate 2019 e dopo l’annuncio dell’esibizione tra i Big sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo, con un brano intitolato Musica (E il resto scompare), è in arrivo una nuova versione del progetto, Twerking Queen (El Resto Es Nada) arricchita da nuove collaborazioni e inediti, molto attesa da tutti i fan dell’artista.

Elettra Lamborghini è esplosa con il singolo “Pem Pem" nel 2018, che ha totalizzato oltre 65 milioni di stream, 127 milioni di visualizzazioni e due dischi di platino ed è entrato in classifica Spotify in ben 50 paesi. Con il suo primo album in studio, Twerking Queen, la cantante ha conquistato nella prima settimana d’uscita il podio della classifica Fimi e recentemente il Disco d’Oro. Dall’album sono stati estratti i singoli Tócame, in collaborazione con Childsplay e Pitbull e Fanfare Feat. Gué Pequeno.

L'incontro è gratuito.