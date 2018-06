Elettra Lamborghini special guest al Milano Latin festival 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Elettra Lamborghini arriva sul palco del Milano Latin Festival in occasione del concerto di Lali. Elettra Lamborghini sarà lei l’ospite speciale del Milano Latin Festival il 22 luglio 2018 che aprirà lo show “Lali En Vivo” della regina del pop latino Lali interprete delle hit "Una Na", "100 Grados" e star della serie tv "Teen Angels". La Latin urban queen italiana nota anche come “La Matadora Italiana”, con il suo singolo di debutto “Pem Pem” (Disco di Platino in Italia), presentato in anteprima globale allo Staples Center di Los Angeles durante l’halftime show NBA, Elettra ha collezionato importantissimi risultati in tutto il Mondo. Elettra conta oltre 2 milioni e mezzo di follower su Instagram. Grazie alla partecipazione a vari programmi televisivi è diventata popolare sui social, in tutto il mondo.