Dal 13 aprile al 7 maggio 2017 Vernissage ore 18.30, 12 aprile 2017 presso Alson Gallery via S. Maurilio 11, Milano Tel. 02 7208 0187 ; www.alsongallery.com www.giuliocrosara.it/artist/ Comunicato stampa Elevazione è un progetto espositivo fotografico site-specific dell'artista Giulio Crosara per Alson Gallery. Ogni elemento della galleria è studiato per restituire l'esperienza dell'innalzarsi. L'altezza del soffitto di 5,29 metri, il colore bianco del pavimento e la sua riflessione, ogni particolare della struttura espositiva ha una sua funzione e produce un rapporto armonico con le opere installate. Una passerella sopraelevata realizzata per la mostra accoglierà il visitatore e, percorrendola, si avrà una prospettiva sempre diversa, godendo di una visione espositiva non convenzionale. Lo sguardo dall'alto è libero di spaziare. Esiste un ponte che si erge dalla profondità del reale e porta all'elevazione. La mostra è dedicata alla memoria di Alessandro Rizzo giornalista, politico, organizzatore di eventi culturali e storico attivista per i diritti Lgbt, scomparso prematuramente all'età di 39 anni l'otto gennaio 2017