L’Argentina arriva all’Elfo Puccini con lo spettacolo “Gente come uno”

Lunedì 9 e martedì 10 luglio all’Elfo Puccini va in scena Gente come uno, primo titolo di una trilogia che indaga la realtà argentina come specchio della nostra realtà italiana. L’Argentina è infatti vista e rappresentata come il Paese dell’estremo limite, dove ci si perde e a volte ci si ritrova, tra crolli e rinascite.

Lo spettacolo si inserisce all’interno di una personale della compagnia teatrale urbana “Alma Rosé”, composta da altri due spettacoli: “Lucis in fundo”, dall’11 al 12 luglio, e “Carta Canta”, in scena il 13 luglio.

Per penotazione: 02.0066.0606 - biglietteria@elfo.org