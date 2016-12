Elio e le Storie Tese in concerto: il 21 maggio al Mediolanum Forum

Domenica 21 maggio Elio e le Storie Tese suoneranno al Mediolanum Forum di Assago (MI) in occasione di Tur 2017, che seguirà la pubblicazione di un nuovo album e che li porterà in giro per dodici città europeee.

Il gruppo è nato a Milano nel 1979 fondato da Stefano Belisari, in arte Elio. Nel tempo gli EelST sono divenuti sempre più popolari, debuttando inizialmente in locali come lo Zelig, per poi vincere nel 1996 il premio della critica Mia Martini (vinto nuovamente nel 2013) e arrivare secondi a Sanremo con La terra dei cachi. Dal 1993 la formazione è presente anche in radio, dove dirige un programma insieme a DJ Linus. In trentasei anni di carriera Elio e le Storie Tese sono arrivati a vendere più di 650.000 dischi.

Nel 2016 la band ha partecipato a Sanremo con Vincere l'odio e ha pubblicato l'album Figgatta de blanc, che racconta il mondo contemporaneo con umorismo e ironia.

I biglietti per il concerto del 21 maggio sono in vendita su ticketone.it.