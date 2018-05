Concerto di Elio e le Storie Tese: il 26 giugno al Carroponte

Elio e Le Storie Tese suonerà in concerto al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI) martedì 26 giugno 2018, in occasione del tour di addio della band, che lo scorso ottobre ha annunciato il suo imminente scioglimento.

La formazione è nata a Milano nel 1979, fondata da Stefano Belisari, in arte Elio. Nel tempo gli EelST sono divenuti sempre più popolari, debuttando inizialmente in locali come lo Zelig, per poi vincere, nel 1996, il premio della critica Mia Martini (ottenuto nuovamente nel 2013) e arrivare secondi a Sanremo con La terra dei cachi. Dal 1993 il gruppo è presente anche in radio, dove dirige un programma insieme a DJ Linus. Nel 2016 la band ha partecipato a Sanremo con Vincere l'odio e ha pubblicato l'album Figgatta de blanc, che racconta il mondo contemporaneo con umorismo e ironia. Dell'ultimo progetto discografico, Arrivedorci, un brano omonimo è stato presentato al 68° Festival di Sanremo.