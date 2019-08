Elio Germano presenta "La mia battaglia" in vr al Cinemino

Un innovativo viaggio tra la realtà virtuale e il teatro, in scena con Elio Germano.



Inizio prima spettacolo ore 18,30



Inizio secondo spettacolo ore 21,00



L’opera teatrale scritta da Elio Germano e Chiara Lagani diventa un film in realtà virtuale, diretto da Elio Germano e Omar Rashid.

Segnale d'Allarme - La Mia Battaglia VR è infatti la trasposizione in realtà virtuale de La mia Battaglia, un’opera – portata in scena da Elio Germano stesso – che parla alla e della nostra epoca. Attraverso e grazie alla VR sarete portati ad immergervi nell’opera teatrale diventandone parte. Vi troverete al Cinemino, in prima fila, insieme agli altri spettatori. Sentirete l’energia della stanza e troverete la sguardo di chi vi è seduto accanto, e persino i gesti. Assisterete ad un monologo che sarà un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco. Segnale d’Allarme racconta una storia vera, la nostra.



La proiezione dura 70 minuti, con visore in realtà virtuale, e sarà introdotta e guidata in scena da Elio Germano.



Il prezzo unico del biglietto è di 12 euro, più tessera associativa del Cinemino (3 euro). Non è possibile prenotare i posti ma si potrà acquistare il biglietto a partire dal 22 agosto. I posti in sala non sono assegnati.



ATTENZIONE! Il Cinemino è un cineclub e l’ingresso in sala è riservato ai soci

▶ Per accedere alla proiezione è necessario richiedere la tessera compilando il form al seguente link almeno un giorno prima del suo primo utilizzo: www.ilcinemino.it/tessere-2/

▶ Anche i soci 2018 devono compilare il form on line, ma senza dover attendere un giorno per l’approvazione www.ilcinemino.it/tessere-2/

▶ La tessera costa 3 € (gratuita per i minori) è nominale e non cedibile

▶ Gli abbonamenti non possono essere usati per l’acquisto di questa proiezione

▶ I lavori che siamo stati costretti a fare per la riapertura hanno modificato la scala di accesso in sala, non permettendoci più di mantenere l’ascensore. La sala, pertanto, non è al momento accessibile ai disabili 😑