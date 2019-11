Elio e le Storie Tese da Mare Cuturale Urbano per la "Milano Music Week"

Giovedì 21 novembre da Mare Culturale Urbano arriva un appuntamento speciale con Luca De Gennaro per "Ascoltiamo un disco", che avrà in sala ospiti d'eccezione: Elio e Le Storie Tese. L'appuntamento si inserisce all'interno della programmazione a Mare per la Milano Music Week, e vedrà una settimana ricca di speciali appuntamenti tra concerti, dj-set e incontri animeranno i pomeriggi e le serate della cascina milanese che non dorme mai.

Il pubblico sarà guidato all'ascolto del loro album “Italyan, Rum Casusu Çikti” (1992), un disco che ha segnato in particolar modo la carriera della band, facendola conoscere al grande pubblico. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.