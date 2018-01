Elisa Rossi in concerto a Milano

Elisa Rossi: la nuova voce alternative italiana torna in concerto a MILANO al Cicco Simonetta il 3 Febbraio 2018.

Uno spettacolo spirituale, straniante e visionario.



Cicco Simonetta - Via Cicco Simonetta 16 - P.ta Ticinese/Navigli – Milano

Inizio concerto ore 22.00 – opening act ELASI

Ingresso con tessera ACSI (costo 3 euro, valida fino al 31.12.2018) e contributo di 6 euro



Ad un anno dalla pubblicazione del suo terzo album “ECO”, la nuova voce alternative italiana ELISA ROSSI torna ad esibirsi a Milano sabato 3 Febbraio al Cicco Simonetta (Via Cicco Simonetta 16 - P.ta Ticinese/Navigli – Milano - Inizio concerto ore 22.00 – opening ELASI Ingresso con tessera ACSI (costo 3 euro, valida fino al 31.12.2018) e contributo di 6 euro).

Più volte accostata a Bjiörk, Elisa Rossi è una delle cantautrici italiane più apprezzate per la sua inconfondibile voce e originalità. Vincitrice di Musicultura e Premio Bianca d'Aponte, ha all’attivo 3 album in studio e molti live nei più importanti club e festival italiani. Ha diviso il palco con Carmen Consoli, Morgan, Paolo Benvegnù, Rachele Bastreghi (Baustelle) e molti altri.



Nel 2018 torna live con “ECO”, il nuovo spettacolo presentato in una versione minimale e al tempo stesso graffiante. Uno spettacolo spirituale, straniante e visionario.



"Permette allo spettatore di uscire dalla propria dimensione terrena, dal proprio corpo. Lo spirito abbandona le nefandezze per lasciarsi trasportare da un senso di immensità." - Music Coast to Coast



Accompagnata dal musicista Sergio Tentella (Elephantides), è un progetto che coniuga musica d’autore ed elettronica, fatto di atmosfere 'dreamy' e 'noisy' allo stesso tempo e caratterizzato da echi e riverberi enfatizzati da una vocalità davvero unica e suggestiva.



Durante i concerti verranno riproposti anche i brani dei precedenti lavori discografici (Viola Selise e Il Dubbio), completamente rivestiti dalle nuove sonorità elettroniche.



Formazione:

Elisa Rossi - voce e synth

Sergio Tentella - batteria acustica, elettronica e programmazioni

Gallery