"Elle Decor Concept Store": fino al 28 aprile in Porta Venezia il negozio del futuro, gratis

Fino al 28 aprile Palazzo Bovara ospiterà Elle Decor Concept Store, il negozio del futuro a cura del magazine di arredamento.

Ad aspettare i visitatori un percorso ad alto contenuto digitale in cui sperimentare una nuova esperienza da consumatore. L'esposizione, progettata da GamFratesi, inizia alla reception, dove il pubblico ritira un dispositivo interattivo per raccogliere informazioni personalizzate, e si snoda poi lungo ambienti con vetrine soft-touch, spazi di convivialità, configurazioni immersive, camerini virtuali e angoli relax come il caffè-bistrot a cura di Marco Bay.