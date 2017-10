"Elle Decor - Grand Hotel": fino al 22 ottobre a Palazzo Morando in mostra un 'albergo pop-up', gratis

Elle Decor - Grand Hotel, il progetto-installazione di Antonio Citterio e Patricia Viel, sarà ospitato a Palazzo Morando fino al 22 ottobre.

Ad aspettare i visitatori un "hotel pop-up" dove fermarsi per un aperitivo, fare shopping o scopire le novità nel settore dell'ospitalità. In programma anche incontri con gli autori dell'esposizione e talk su hôtellerie e art design. Il ristorante Chef ’s Table sarà aperto al pubblico tutti i giorni (12-15) insieme all'Oudoor Bar (12-15, 18-21). Per prenotazioni: caffescalapalazzomorando@gmail.com.