"Elrow": il 17 febbraio il Carnevale di Amnesia

In occasione del Carnevale Ambrosiano, Amnesia festaggia con lo show di origine catalana Elrow - From Lost To The River.

A far ballare i presenti la consolle di George Privatti, Bastian Bux e Frank Storm. Animano la festa gli allestimenti che trasformano il club in una fattoria, tra figuranti travestiti da mucche e il pollo gigante Rowgelia.