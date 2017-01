Emanuela Panatta alla libreria Open per presentare il suo nuovo libro

Giovedì 19 gennaio alle ore 18.30 presso la Libreria Open si terrà la presentazione del libro CIVICO 33 di Emanuela Panatta, pubblicato da Editrice Il Torchio. Interverranno: l'autrice e il comico Rocco Ciarmoli. "Civico 33" è una raccolta di monologhi di personaggi femminili accattivanti e variopinti pensati per la messa in scena teatrale. Il libro contiene le voci di tante donne, inquiline di un immaginario palazzo al civico 33, rappresentato in copertina. Un crocevia dell'universo femminile in cui svariate tipologie di donne ben caratterizzate (l'arrabbiata, l'idealista, la crocerossina, l'alternativa, la precaria, l'innamorata, la golosa e l'arrivista) si raccontano in chiave tragicomica. Quasi tutte si lamentano della precarietà dell'amore e del lavoro. Si sentono incomprese, abbandonate e disilluse ma non hanno perso la voglia di lottare. I loro sfoghi sono filippiche isteriche alternate a barlumi di ottimismo. Dato che gli uomini hanno smesso da tempo di essere cavalieri, dopo aver rinunciato al sogno di una vita in due, le donne si ritrovano a dover convivere con se stesse, con i loro fallimenti, le loro paure e le loro speranze. Una sezione del libro è dedicata al "punto di vista degli uomini": si tratta di una raccolta di testi scritti da attori, autori e registi, come Ignazio Oliva, Giulio Stasi, Cristiano di Calisto che "raccontano" l'universo femminile visto "da un altro mondo" … quello maschile. La terza sezione del libro racchiude, infine, Ale e Noa e Lo Sbaglio, atti unici per due o tre attori. Durante la sua carriera artistica cominciata negli anni '90, Emanuela Panatta partecipa come ballerina e a numerosi varietà Rai quali Numero uno, Per tutta la vita, Il paese delle meraviglie, La casa dei sogni; studia recitazione e conduce per alcuni anni Cartoon Network, programma per bambini. Oggi continua a lavorare nel mondo dello spettacolo; è docente di movimento scenico e si dedica alla realizzazione di progetti indipendenti.