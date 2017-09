Emergency village: a Cernusco sul Naviglio si parla di sicurezza e cittadinanza attiva

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Avvicinare la popolazione alle Forze dell’Ordine, alle Associazioni e agli Enti che si occupano di soccorso, sicurezza ed emergenza: questi gli obiettivi di Emergency Village, la manifestazione che si svolgerà sabato 23 settembre a Cernusco sul Naviglio, in provincia di Milano, presso il centro sportivo Enjoy Experience Training Center (via Buonarroti, 44). L’evento è rivolto a tutti, dai più piccoli ai più grandi, e vuole essere un momento di incontro e informazione con gli esperti del settore che operano quotidianamente a servizio della cittadinanza. Un’occasione per conoscere le persone che fanno parte di questi corpi e toccare con mano, giocando e divertendosi, mezzi ed equipaggiamento, per promuovere una migliore consapevolezza delle strutture del soccorso e dell’emergenza e per sensibilizzare a una cittadinanza attiva. La giornata si aprirà con il saluto del sindaco di Cernusco sul Naviglio Ermanno Zacchetti e la presentazione di tutti i partecipanti, cui faranno seguito una serie di dimostrazioni pratiche, guidate dai soccorritori, di Basic Life Support e di disostruzione pediatrica. Nel corso della giornata interverrà anche l'assessore ai Servizi scolastici ed educativi Domenico Acampora. Per sostenere il progetto, i cittadini possono non soltanto partecipare in prima persona a Emergency Village, ma anche finanziare l’organizzazione attraverso la raccolta fondi online che si sta svolgendo su Ulule. All'iniziativa parteciperanno: AREU (Azienda Regionale Emergenza Urgenza - NUE 112); Carabinieri Cernusco S/N ed Associazione Carabinieri Cernusco S/N; Croce Bianca Milano, sezione Cernusco S/N; Croce Rossa Italiana, Comitato San Donato Milanese con la collaborazione del comitato di Opera, Peschiera Borromeo, e gruppo Cinofili CRI Regione Lombardia; Croce Verde, sezione Pioltello; Polizia Locale Cernusco S/N; Protezione Civile Comune Cernusco S/N; Vigili del Fuoco sezione Gorgonzola.