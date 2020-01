Le emergenze nella milano metropolitana “saper leggere” la realtà del presente

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Fondazione Culturale Ambrosianeum e Fondazione Matarelli organizzano dal 23 GENNAIO 2020 un ciclo di sei incontri sul tema: LE SFIDE DELLA MEDICINA NELLA SOCIETÀ DEL BENESSERE (a cura di Marco GARZONIO e Giorgio LAMBERTENGHI DELILIERS) I continui progressi in campo sanitario sollevano preoccupazioni sul fronte medico per il rischio di un conflitto tra cultura tecnologico-scientifica e approccio umanistico, con importanti ripercussioni di ordine etico. Si pensi allo stile di vita delle grandi città metropolitane che, pur offrendo occasioni di lavoro e di relazioni, pongono serie problematiche a causa dell’inquinamento atmosferico e dell’altissima concentrazione demografica. Più grande è una città, più elevate sono le possibilità di respirare sostanze tossiche, di soffrire di disturbi psichici o di contrarre malattie infettive vecchie e nuove, queste ultime in aumento per incidenza e gravità. Ulteriori preoccupazioni riguardano i giovani e gli anziani, soprattutto se residenti nelle periferie. I primi sono spesso protagonisti e vittime del cyberbullismo o di nuove dipendenze (alcool, droghe, internet), i secondi sono invece predisposti a malattie neurodegenerative, in particolare all’Alzheimer, una delle forme più gravi e invalidanti di demenza. Oggi, però, la ricerca scientifica offre nuovi farmaci biologici e interventi tecnologici fino a poco tempo fa impensabili. Nel caso di alcune malattie ereditarie è infatti possibile intervenire sul DNA correggendo i geni alterati, mentre nel caso delle malattie neuro-degenerative, in particolare del Parkinson, la speranza è la riparazione dei neuroni con il trapianto di cellule staminali sane. Obiettivo di questi incontri è quindi il delineare sfide e prospettive della medicina nella cosiddetta società del benessere, dove le potenzialità in atto devono sempre confrontarsi con una responsabilità etica. E dove occorre ricordare in ogni istante che “la medicina per definizione è servizio alla vita umana, e come tale essa comporta un essenziale e irrinunciabile riferimento alla persona nella sua integrità spirituale e materiale” (Discorso di Papa Francesco ai medici, 20 settembre 2019). L’ingresso agli incontri è libero fino a esaurimento posti disponibili PROGRAMMA GIOVEDÌ 23 GENNAIO 2020 – ORE 17.30 LE EMERGENZE NELLA MILANO METROPOLITANA “saper leggere” la realtà del presente INTRODUCE E COORDINA: LAMBERTO BERTOLÈ INTERVENGONO: • EDOARDO CROCI: CAUSE E IMPATTI DELL’INQUINAMENTO DELL’ARIA. • ANDREA GORI: “INFEZIONI EMERGENTI E CHE RITORNANO. • MATTEO PACINI: STRESS AND THE CITY. * GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 2020 – ORE 17.30 COME “CORREGGERE" I GENI MALATI i progressi della terapia genica INTRODUCE E COORDINA: MARIA CHIARA CARROZZA INTERVENGONO • LUIGI NALDINI: LE PROMESSE E LE SFIDE. • MARIA CAPPELLINI: UNA SPERANZA PER LE MALATTIE RARE. • STEFANIA CORTI: LE ASPETTATIVE NELLE MALATTIE NEUROLOGICHE. * GIOVEDÌ 19 MARZO 2020 – ORE 17.30 QUANDO L’AUTONOMIA VIENE MENO invecchiamento e malattie neurodegenerative INTRODUCE E COORDINA: MASSIMO CROCI INTERVENGONO SULLA MALATTIA DI PARKINSON: • ALBERTO ALBANESE • VINCENZO SILANI • ELENA CATTANEO * GIOVEDÌ 23 APRILE 2020 – ORE 17.30 LA PROTEZIONE DEGLI ADOLESCENTI NELL’ERA DEL CYBERBULLISMO una delle emergenze prioritarie nel mondo occidentale INTRODUCE E COORDINA: PAOLO INGHILLERI INTERVENGONO: • ANNA ARCARI: ADOLESCENTI NELLA RETE: RISORSE E RISCHI NEL LABIRINTO DELLA CRESCITA. • NICOLA IANNACCONE: NÉ BULLI NÉ INDIFFERENTI. • FUNZIONARIO DELLA POLIZIA DI STATO: ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E REPRESSIONE SUL TERRITORIO. * GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2020 – ORE 17.30 QUANDO NEL CERVELLO SI SPEGNE LA LUCE … l’enigma della malattia di Alzheimer INTRODUCE E COORDINA: SILVIA FARINA INTERVENGONO: • BARBARA POLETTI:MEMORIA E IDENTITÀ: LA COMPLESSITÀ DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER. • FEDERICA AGOSTA: IL RUOLO DEL NEUROIMAGING NELLA DIAGNOSI PRECOCE. • FABRIZIO TAGLIAVINI: MALATTIA DI ALZHEIMER: QUALE MODELLO ORGANIZZATIVO PER GESTIRE QUESTA EMERGENZA SANITARIA? (LETTURA MAGISTRALE). * GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020 – ORE 17.30 GIOVANI E NUOVE DIPENDENZE come interpretare la complessità della realtà INTRODUCE E COORDINA: CORRADO CELATA • MARCO GUI: SOVRACONSUMO E “DIPENDENZA DIGITALE”. • LAURA BELLODI: L’ABBUFFATA DI ALCOOL (“BINGE DRINKING”). • TIZIANA RUBINO: CANNABIS LIGHT: PERCHÉ FA MALE FUMARE LE "CANNE". N.B. Si allega programma dettagliato per le qualifiche dei relatori Informazioni: Segreteria Fondazione Culturale Ambrosianeum Via delle Ore 3, Milano 02.86464053 www.ambrosianeum.org; info@ambrosianeum.org,

